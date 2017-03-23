اتهم مجهولون، 7 من أبناء القطيف بالخيانة والعمالة، وذلك من خلال كتابة أسمائهم باللون الأحمر على جدران بعض المنازل ببلدة العوامية.
وتناقل ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورتين تضمنت الأولى قائمة معنونة بـ”أسماء بعض الخونة العملاء” ضمت كلاً من المهندس نبيه البراهيم، ومحمد التركي، وسكينة المشيخص، وأحمد المشيخص، بالإضافة للشيخ حسن الصفار، ووليد سليس، بينما أظهرت الصورة الأخرى اسم نبيه البراهيم وشقيقته الدكتورة لمياء البراهيم.
ويعد من تضمنتهم القائمة من أبرز الشخصيات التي صرحت برفضها ومناهضتها لأعمال العنف والإرهاب والتخريب التي طالت بعض المواقع، وطالبت الجهات المختصة والمجتمع بضرورة اتخاذ مواقف حاسمة تجاه الإرهابيين.
وهذه بعض المواقف التي اتخذها من شملتهم القائمة:
1- نبيه البراهيم:
عضو سابق في المجلس البلدي بالقطيف، أصيب في بداية الشهر الحالي بعد أن أطلق عليه مجهولون النار في أحد شوارع العوامية، وهي تعد المرة الثالثة التي يستهدف فيها حيث تعرض منزله وإحدى سياراته لإطلاق نار في مرات سابقة.
2- محمد التركي:
كان قد كتب مقالاً انتقد فيه محاولة اغتيال المهندس نبيه البراهيم، مطالباً بوقوف المواطنين في صف واحد لمواجهة الإرهاب والإرهابيين، كما شارك في لقاء مفتوح تحدث خلاله عن دور المجتمع في محاربة العنف.
3- سكينة المشيخص:
وهي مقدمة برنامج في قناة “الحرة” ونشرت عدة تغريدات في حسابها بموقع “تويتر” مناهضة للعمليات الإرهابية، وغردت معلقة على إدراج اسمها ضمن البقية في القائمة بالقول: “أصبحنا خونة وعملاء، عملاء لمن؟ وخنا من؟ وماذا فعلنا حتى نستحق ذلك؟ فقط قلنا إننا ضد الإرهاب ومع أن تنعم العوامية بالسلام الذي تستحقه”.
4- أحمد المشيخص:
وهو من الناشطين الاجتماعيين من أبناء العوامية، ونشر عدة تغريدات على حسابه في “تويتر” ندد خلالها بالإرهاب ومحاولات اغتيال المهندس نبيه البراهيم.
5 – الشيخ حسن الصفار:
أحد رجال الدين المعروفين، وطالب في إحدى خطب الجمعة الأجهزة الأمنية بضرورة مجابهة العمليات الإرهابية في العوامية وغيرها، كما شارك بالتوقيع في عدد من البيانات التي تدين العنف والإرهاب بالقطيف.
6 – وليد سليس:
أحد الناشطين الذي أدانوا عملية إطلاق النار على المهندس نبيه البراهيم وذلك من خلال نشر تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، تعبر عن تضامنه مع البراهيم ورفضه للإرهاب واستهداف المدنيين والأبرياء.
7- الدكتورة لمياء البراهيم:
وهي شقيقة المهندس نبيه البراهيم، وعلقت على إيراد اسمها على يد المجهولين بقولها: “أنا المنبطحة لمياء كما أثنى الإرهابيون علي بالتسمية وقد تربعت لأقول لكم كفى عبثاً، فقد فضحت جرائمكم ومن معكم” وأوردت في تغريدة أخرى الآية: “وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا..”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج