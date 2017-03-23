فُقدت فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، ومعها صديقتها وذلك قبل يومين في وادي جليل، وتكثف الأجهزة الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في شرطة “المعابدة”، حاليًا من بحثها عنهما.
وقالت أم الطفلة ” آسيا محمد الأنصاري”، إن ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا، كانت متجهة للتحفيظ بعد صلاة العصر، وبرفقتها إحدى زميلاتها، مؤكدة أنه بعد عودة أخواتها من التحفيظ أكدن مشاهدتها مع زميلة لها عند بوابة التحفيط، ولم تدخلا واختفيتا بعدها، وفقًا لـ “سبق”.
وأوضحت أنه تم تكثيف البحث في كل مكان ولم يتم العثور عليها ولا على زميلتها، مضيفة: “حتى الآن لا نعرف مصيرهما، وتم تقديم بلاغ لشرطة المعابدة”، مناشدة من يعثر عليهما أو يملك معلومات بأن يبلغ أقرب قسم أو دورية أمن.
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