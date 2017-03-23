قرر نجل مدرب نادي الشباب سامي الجابر تخصيص واجب مدرسي طُلب فيه تأليف كتاب صغير للحديث عن والده وإنجازاته في مجال كرة القدم.
ونشر الجابر على حسابه في “تويتر” مقطع فيديو يظهر فيه “الكتاب” الذي ألفه ابنه عبدالله، وعنونه بـ”أسطورة الكرة السعودية”، معبراً عن شكره لابنه على ما قام به.
كما نشر سامي الجابر مقطع فيديو آخر يظهر فيه برفقة ابنه داخل مدرسته، وعلق على المقطعين منشئاً هاشتاق: “شكراً عبدالله سامي الجابر”؛ ليشارك محبوه في توجيه عبارات الثناء لابنه.
وفق “أخبار 24”.
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