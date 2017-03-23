أكد المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى أنه لو التزم كل مواطن بمسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه بعدم التعاون مع المخالفين لما بقي أي منهم في المملكة، مشدداً على أصحاب العمل بضرورة التأكد والحرص على عدم وجود مخالفين بين عمالتهم أو في مقر سكنهم.
وأضاف اليحيى، أن إيواء أو تشغيل أو نقل العمالة المخالفة من قبل المواطنين أو المقيمين خيانة للأمانة والوطن، محذراً من التعامل معهم أو مساعدتهم.
وأوضح أن مهلة الـ90 يوماً ليست حملة لتصحيح الأوضاع للبقاء في المملكة، وإنما هي فرصة تم منحها لهم لتسوية أوضاعهم والمغادرة طواعية، دون أن تكون عليهم أي التزامات.
وأبان أنه في حال عدم اغتنام هذه الفرصة فسيكون المخالف معرضاً لغرامات تبدأ من 15 ألف ريال وتصل في بعض الحالات إلى 500 ألف أو مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
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