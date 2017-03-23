تأهل فريق قاعدة الأمير سلطان الجوية إلى نهائي بطولة الهيئات والقطاعات الحكومية بعد تغلبه مساء أمس الأربعاء على فريق الكلية التقنية بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب المدينة السكنية بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج.
سجل لفريق قاعدة الأمير سلطان الجوية تركي العليوة وخليل هزازي هدفين وسجل للكلية التقنية محمد العبدان ومحمد اليحيى.
قاد المباراة حكم الساحة نواف العتيبي ومساعد أول يحيى المالكي ومساعد ثان صقر العنزي وناصر الخنفور حكماً رابعاً.
وبعد نهاية اللقاء علل لاعب فريق الكلية التقنية عبدالباري الجربوع أسباب الهزيمة بأنها تعود في المقام الأول للإصابات التي لحقت ببعض اللاعبين مؤخراً مضيفاً إلى أن الخروج من الأدوار النهائية للبطولة يعد مشرفاً ومن أمام فريق صعب كغيره من الفرق التي وصلت للمراحل النهائية من البطولة والتي بلا شك تطمح لخطف لنيل البطولة مشيراً إلى أن التوفيق لم يحالفهم في هذه المباراة وآملاً هو وزملائه اللاعبين التوفيق لهم في البطولات القادمة.
وفي المقابل تحدث إداري فريق قاعدة الأمير سلطان الجوية يحيى العمري قائلاً قابلنا فريق قوي ومنافس لنا في البطولة ومنظم داخل الملعب ولكن المدير الفني للفريق الكابتن بندر الفرحان وضع الخطة المناسبة التي استطاع بها التغلب على المنافس مؤكداً أن الهدف الأساسي ليس المشاركة فقط بل خطف لقب البطولة.
وفي سياق متصل بارك الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة خليل هزازي لزملائه اللاعبين والجهاز الفني والإداري بعد وصولهم لنهائي البطولة موضحاً صعوبة لقائهم أمام الكلية التقنية وكيفية حسم اللقاء مبيناً أن الوقت لم يخدم الفريق المنافس حيث أنه كان قادراً على العودة في أغلب فترات المباراة وعن المباراة النهائية قال اتمنى ان يظهر الفريقان بمستوى مشرف متمنياً التوفيق للجميع.
وسوف يقابل فريق قاعدة الأمير سلطان الجوية في نهائي بطولة الهيئات والقطاعات الحكومية الفائز من لقاء الصناعات العسكرية وجامعة الأمير سطام اليوم الخميس.
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