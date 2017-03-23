قام سعادة مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج بزيارة تفقده لمركز صحي العالية وذلك يوم الخميس الموافق 1438/6/24 في الساعة الواحدة بعد الظهر للوقوف على أحوال المركز ومدى كفاءة الطاقم الطبي لتقديم الخدمه الصحية اللاقه المراجعين للمركز وأثناء الزيارة التفقدية أوصى سعادته ب تلافي الملاحظات الإدارية والفنية وبذل أقصى درجات الجهد لخدمة المواطنين ووعد سعادته إدارة المركز بتكرار الزيارات الدوريه لمتابعة تلافي تلك الملاحظات.
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