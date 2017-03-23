أقامت كلية الهندسة بالخرج برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي ورشة عمل استكشاف فرص التدريب الصيفي الثانية لطلاب الكلية, وذلك بحضور وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة.
وقد استهلت الورشة بعرض فيلم وثائقي عن الكلية ومن ثم عرض لعدد من تجارب الطلاب في التدريب الصيفي, كما تم استعراض تجربة شركة المراعي في تدريب طلاب الكلية في الصيف الماضي. وفي كلمة ألقاها عميد كلية الهندسة الدكتور محمد بن سعيد القحطاني بهذا المناسبة, رحب فيها بالجميع وعبر فيها عن شكره وعظيم امتنانه لما تلقاه كليه الهندسة بالخرج من دعم مستمر من معالي مدير الجامعة ووكلائها. كما قدم عرضاً استعرض فيه أهم ما تحقق من خلال برنامج التدريب الصيفي في العام الماضي ومن ذلك إيفاد تسعة طلاب لجامعة كاليفورنيا إرفاين, خمسة منهم من طلاب الكلية, وتوفير أكثر من مائتي فرصة تدريب في القطاع الحكومي والخاص.
من جانبه, عبر معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن العاصمي عن بالغ سعادته بما تقدمه الكلية لطلابها من فرص تدريبٍ صيفيٍ نوعية, كما قدم شكره وتقديره لشركاء النجاح المشاركين في برنامج التدريب الصيفي لطلاب الكلية, مبدياً اعتزازه بما شاهده من تجارب من خلال عرض الطلاب والتي تعكس واقعاً مميزاً للتدريب بهذه الجهات. مشدداً بالوقت ذاته على أهمية متابعة هذه البرامج بما يضمن إسهامها في تهيئة خريجي الكلية لسوق العمل. وفي نهاية الورشة, كرم معاليه شركاء النجاح من القطاعين العام والخاص وكذلك الطلاب المتميزين في برامج التدريب الصيفي, كما زار المعرض المصاحب للورشة وكذلك معامل الكلية في مبناها الجديد واستمع لشرح وافٍ عن ما تحويه من تجهيزات.
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