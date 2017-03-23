تترقب محافظة الخرج بشغف زيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الثالثة للمحافظة والتي تأتي امتداد لزيارات سابقة واستكمال لمسيرة التنمية الشاملة على الأصعدة كافة، و من المنتظر أن تشهد هذه الزيارة الميمونة ( افتتاح ساحة الشهداء – مهرجان الألبان الثاني –مهرجان ريف – وضع حجر الأساس لتأهيل الأودية – افتتاح مركز اليمامة الاجتماعي و الحضاري ).
ويعقدون أهالي المحافظة على هذه الزيارة الأمل بعد الله في تحقيق تطلعاتهم من خلال متابعة أخر مستجدات العديد من المشاريع التي تسهم في سرعة دفة النمو و التطور في المحافظة، و منها ( افتتاح مستشفى النساء و الولادة- افتتاح مستشفى الصحة النفسية – متابعة تعثر المدينة الرياضية،و الإسراع في إنجاز المشروعات المتعثرة).
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زيارة الأمير فيصل بن بندر الثالثة للخرج تحمل الخير في طياتها
زيارة الأمير فيصل بن بندر الثالثة للخرج تحمل الخير في طياتها
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
تترقب محافظة الخرج بشغف زيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الثالثة للمحافظة والتي تأتي امتداد لزيارات سابقة واستكمال لمسيرة التنمية الشاملة على الأصعدة كافة، و من المنتظر أن تشهد هذه الزيارة الميمونة ( افتتاح ساحة الشهداء – مهرجان الألبان الثاني –مهرجان ريف – وضع حجر الأساس لتأهيل الأودية – افتتاح مركز اليمامة الاجتماعي و الحضاري ).
تترقب محافظة الخرج بشغف زيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الثالثة للمحافظة والتي تأتي امتداد لزيارات سابقة واستكمال لمسيرة التنمية الشاملة على الأصعدة كافة، و من المنتظر أن تشهد هذه الزيارة الميمونة ( افتتاح ساحة الشهداء – مهرجان الألبان الثاني –مهرجان ريف – وضع حجر الأساس لتأهيل الأودية – افتتاح مركز اليمامة الاجتماعي و الحضاري ).
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