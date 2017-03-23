الماء نعمة من الله سبحانه وتعالى وهو أساس الحياة وسر من أسرار الكون سخره الله لما لنسد به عطشان واحتياجاتنا ولذلك أقامت روضة ملتقى الريان الأهليه يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٠٦/٢٤ بتفعيل اليوم العالمي للمياه بدأ اليوم بعرض بروجكتر عن المياه و ثم تجول الطفل على الأركان التالية ” ركن صيد السمك ” أ/ ندى المحسن “ركن سباق الزوارق ” أ/ الهتون القويفلي ” ركن سباق نقل الماء ” أ/ خلود الهزاع ” ركن سباق السلاحف ” أ/ نورة القحطاني “ركن عالم البحر ” أ/ لطيفة الترفان وأ/ لمى الجوير ” ركن السباحة ” أ/ مريم العتيبي * فاطمة قيسي * مريم الغامدي * بتول الحربي * سلوى المعشي* ساره العنبر .
وتم توزيع الأكواب والقبعات على الاطفال تحت رعاية مصلحة المياه بمحافظة الخرج وتوزيع الهدايا ومياه للشرب والتوزيعات على الاطفال تحت رعاية شركة مياه دانية قطاف نشكر مصلحة المياه ونشكر شركة مياه دانية قطاف ونشكر المعلمات على جهودهم المبذولة .
قائدة الروضة / أسماء محمد العيصان
مشرفة الأنشطة / مها عبدالله الشملان
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