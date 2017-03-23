أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري للجمعية الوطنية للمتقاعدين – حفظه الله -، أن تقاعد الموظف، مدنيًّا كان أو عسكريًّا، ليس نهاية المطاف، بل هو بداية عطاء واستمرار ولاء؛ ولذلك فإن التقاعد عن العمل في ميادينه المختلفة أو في المكاتب لا يعني إعفاء المتقاعد من أداء الواجب تجاه خدمة الوطن، وهو ما عهدناه منكم ونؤمله فيكم. مشددًا على أن “الكل منا مسؤول ومعني بالمحافظة على أمن وطنه واستقراره ونمائه وازدهاره على اختلاف موقع كل فرد وقدرته واقتداره”.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال رعايته مساء أمس الأربعاء الحفل الذي أقامته وزارة الداخلية تكريمًا للمتقاعدين من منسوبي الوزارة عرفانًا وتقديرًا لجهودهم وعطاءاتهم خلال فترة عملهم في الوزارة وقطاعاتها الأمنية.
وقال سمو ولي العهد في كلمته: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المتقاعدين.. أيها الإخوة الحضور.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسعدني أن أكون معكم في هذه المناسبة المباركة التي نكرّم فيها عددًا من منسوبي وزارة الداخلية في قطاعاتها كافة؛ لبلوغهم السن النظامية للإحالة إلى التقاعد، ويسرني أن أوجه إليكم بهذه المناسبة الكريمة شكري وتقدير لما بذلتموه من جهود مخلصة خلال عملكم وتفانيكم في أداء مهماتكم الوظيفة، وفق ما يقتضيه الواجب الديني والوطني.
أيها الإخوة.. إن تقاعد الموظف، مدنيًّا كان أو عسكريًّا، ليس نهاية المطاف، بل هو بداية عطاء واستمرار ولاء؛ ولذلك فإن التقاعد عن العمل في ميادينه المختلفة أو في المكاتب لا يعني إعفاء المتقاعد من أداء الواجب تجاه خدمة الوطن، وهو ما عهدناه منكم، ونؤمله فيكم.. فالكل منا مسؤول ومعني بالمحافظة على أمن وطنه واستقراره ونمائه وازدهاره على اختلاف موقع كل فرد وقدرته واقتداره.
وختامًا أيها الإخوة. نرجو لكم من الله العلي القدير التوفيق في مستقبل حياتكم وموفور الصحة والعافية، كما نسأله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة ورعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه -، وأن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه؛ فمنه وحده نستمد العون والتوفيق.
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