أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد خلال الساعة الماضية عدة تنبيهات متقدمة لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من 10 صباحاً إلى 4 عصراً.
وأوضح النظام المبكر أن “هذه الحالة تشمل مناطق مكة المكرمة “الليث والقنفذة تتجه إلى مكة وجدة”، والمدينة المنورة “المسيجيد تشمل المدينة المنورة والعلا والأجزاء المجاورة”، وحائل “الحائط تشمل حائل والأجزاء المجاورة”، والرياض “الدوادمي تشمل عفيف والقويعية والأجزاء المجاورة”، والقصيم “الرس تشمل بريدة وعنيزة والأجزاء المجاورة”.
وتابع: يصحب الحالة نشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 1 كم-حسب قوله.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج