توقع محللون رياضيون أن يكون طريق المنتخب السعودي قبل وصوله إلى مونديال روسيا 2018 محفوفاً بالمخاطر. فمن الرياض حيث تجمعت البعثة الخضراء 16 مارس بفندق هيلتون، بعدها أجرت مرانا بملعب الشباب قبل سفرها إلى تايلاند عبر طائرة خاصة استغرقت رحلتها 9 ساعات، ووصلت في 17 مارس إلى بانكوك ونالت قسطا من الراحلة في فندق بلازا أثينيس، من ثم أجرت مرانا على الملعب الوطني.
وخلال هذه الجولة دعا رئيس الاتحاد عادل عزت، اللاعبين إلى وجبة عشاء على نفقته الخاصة، فيما سيلعب الأخضر مباراة يوم الخميس ظهرا ضد تايلاند، بعدها تغادر البعثة إلى جدة، وتستقر في فندق هيلتون، في اليوم التالي سوف يشرف مارفيك على تدريبات الأخضر على الملعب الجوهرة، وفي الـ28 من مارس ستحين ساعة مواجهة العراق ضمن التصفيات المونديالية. وفق “المرصد”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج