استعاد الدكتور عبدالرحمن القحطاني لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي الهلال “السابق” ذكريات مواجهة المنتخب التايلاندي الذي شارك فيها، إذ سجل اسمه كأول لاعب سعودي يزور الشباك التايلاندية، وذلك في دورة الألعاب الآسيوية التي احتضنتها نيودلهي في عام 1982.
وقال القحطاني في حديثه الخاص لـ”الرياضية” عن ذلك الهدف: أولاً أشكر “الرياضية” على تواصلها، ثانياً لم أكن أعلم عن هذه المعلومة ولكن هذا الأمر لا يسجل لي، بل يسجل للمنتخب السعودي أولاً وقبل كل شيء، مشيراً إلى أن الهدف الذي هز به شباك المنتخب التايلاندي غريب، بل من أغرب الأهداف التي سجلتها في تاريخي الكروي، وكانت أمنية العمر لي أن أرتدي شعار الوطن وعندما تحققت هذه الأمنية سجلت ذلك الهدف، إذ كان المرمى في ظهري وسددت الكرة فاستقرت في الشباك.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلمات الشيخ عبدالرحمن بن سعيد ـ يرحمه الله ـ حينما كان يطلب منا كلاعبين سواء مع الهلال أو المنتخب أن نعمل كل ما نستطيع عمله؛ لأن التاريخ سيأتي من خلاله يوم ويذكرنا وهذا ما حدث الآن ولم نكن نعيه أثناء سماعنا إلى تلك الكلمات”.
وتابع القحطاني حديثه: “الذكريات في مواجهتنا أمام تايلاند أن البطولة كانت في الهند وبعد المباراة قام أحد الجماهير من الجنسية الهندية بمنحي “روبية” عملة الهند وأذكر أني كتبت عليها تاريخ المباراة واحتفظت بها فما أجمل الوطن وتمثيل الوطن”.
ووجه القحطاني رسالة للجميع قبل مواجهة اليوم للأخضر بالدعوات للاعبي المنتخب ورفع راية الوطن وتذكيز اللاعبين بذكر الله قبل بداية المباراة؛ فبذكر الله تطمئن القلوب، ونزع شعارات الأندية وارتداء شعار الوطن، فالجميع سيمثلون السعودية ولا يمثّلون نادياً بعينه”.
واختتم القحطاني حديثه وقال: “أنا هلالي ولا أتمنى النصر يفوز علي لكن عندما يمثلنا النصر خارجياً فأنا نصراوي وهذا ما يجب أن يطبق اليوم من الجميع، فكلنا سعوديون، سواء على مستوى لعبة كرة القدم أو الألعاب الفردية الأخرى فنحن بحاجة إلى فرحة والتأهل إلى كأس العالم ولدي ثقة بأن أمنيات الشعب السعودي في الأخضر ستتحقق”.
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