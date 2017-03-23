قدم المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الجزائري خير الدين مضوي بشكوى ضد النادي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبا بحقوقه المالية البالغة مليوني ريال، وهي عبارة عن رواتب متأخرة والشرط الجزائي نظير إنهاء عقده من قبل إدارة الوحدة برئاسة هشام مرسي.
يذكر أن المدرب الجزائري غادر مكة المكرمة منذ شهرين متوجها إلى الجزائر عقب إقالته بعدما ساءت نتائج الفريق وحلوله في المركز الأخير في الدور الأول لدوري جميل للمحترفين.
وكان الوحداويون حملوا مضوي مسؤولية تدهور الفريق لتنسيقه 15 لاعبا دفعة واحدة، وإحلال لاعبين آخرين، الأمر الذي أفقد الوحدة الانسجام، مما عجل بإدارة الوحدة لإقالته والتعاقد مع المدرب المصري عادل عبدالرحمن. وفق “الوطن”.
من جانب آخر، يخوض الوحدة غدا لقاء وديا على ملعبه أمام حراء، للوقوف على جاهزية اللاعبين، وتطبيق التكتيك الذي سيلعب به مدرب الفريق عادل عبدالرحمن في المباريات المتبقية لدوري جميل.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج