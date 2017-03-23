كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن وجود توجه لتكليف المهندس حاتم باعشن رئيساً إلى حلحلة الديون، وإنهاء عدد من القضايا العالقة على النادي لدى الاتحاد الدولي «فيفا»، وحصوله على دعم شرفي وجماهيري لولاية ثانية.
وأبان المصدر أن مقترح باعشن قائم على السيولة المالية التي ينتظر أن يوفرها التكتل الشرفي للنادي خلال الفترة المقبلة، للوفاء بالكثير من الالتزامات المالية الخارجية العالقة، التي تأتي في مقدمتها القضايا النافذة، والتي أصدرت بشأنها أحكاماً ضد النادي، وفتح خطوط التواصل مع الأطراف المتقدمين بشكاوى على النادي، للتوصل معهم لتسويات تقضي بتخفيض مطالبهم وآلية السداد.
لتجنب النادي عقوبة انضباطية في الفترة وبين المصدر أن توجه باعشن لمعقل الاتحاد الدولي «فيفا» برفقة ياسر المسحل نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي، يأتي أولاً المقبلة نظير عدم التزامه بالعقود والالتزامات المالية التي يصدر بشأنها أحكام من الفيفا.
إلى مدينة زيوريخ السويسرية برفقة ياسر المسحل نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي، لحصر القضايا والتعهد بإنهائها وكان رئيس نادي الاتحاد قد حزم حقائبه متوجهاً خلال الأشهر المقبلة توالياً، لتجنيب النادي أي عقوبة تاريخية قد تلحق به لم يسبق لأي ناٍد سعودي تلقاها.
وينتظر أن يجتمع باعشن والمسحل ومحامي النادي مع مسؤولي الفيفا واطلاعهم على تفاعل مسؤولي نادي الاتحاد مع القضايا العالقة على النادي خلال الفترة الماضية القصيرة، والتي أسهمت في إغلاق عدد من الملفات. وفق “الشرق الأوسط”.
فيما أشارت المصادر إلى توجه إدارة الاتحاد إلى تغيير المحامي الإسباني كريسبو خلال الفترة المقبلة، والتعاقد مع آخر لتولي ملف القضايا لدى الفيفا.
على صعيد آخر، أوضحت المصادر أن هناك توافقا اتحاديا مع المدرب التشيلي خوسيه سييرا والتشيلي كارلوس فيلانويفا على الاستمرار لموسم رياضي مقبل، بيد أن الأمر لم يأخذ الطابع الرسمي، حيث منحت إدارة الاتحاد الأولوية لملف القضايا الخارجية، وسط تقدير الثنائي.
وأشارت المصادر إلى رغبة الكويتي فهد الأنصاري كذلك في البقاء ضمن صفوف الفريق لموسم رياضي آخر ووجود توافق عليه، فيما ينتظر أن ينهي بعض الارتباطات الخاصة به في بلاده، قبل حسم موقفه النهائي.
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