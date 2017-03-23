لم يقف تقدم العمر حائلا أمام سبعيني تايلاندي، ليحقق رغبته بالتقاط عديد من الصور للاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم، وجهازهم الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك، حيث حضر مران أمس، تأهبا لمواجهة بلاده بعد غد في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.
وجاء المشجع التايلاندي على ظهر “دباب” أحد وسائل النقل في بانكوك، نظرا للزحام الشديد، وهو يحمل كاميرا ظل يلتقط بها الصور هنا وهناك، ومن ثم أخذ مكانه وبدأ يتابع التدريبات باهتمام شديد، قبل أن يعترف لـ “الاقتصادية”، بحبه للأخضر ومتابعته له من أيام عصره الذهبي بقيادة ماجد عبدالله، وسامي الجابر، ويوسف الثنيان، معترفا بأنه لا يعرف أي لاعب من الجيل الحالي، فقط ذكرياته الجميلة عن الأخضر القديم.
وفي المقابل، وجد في مقر الأخضر مشجع ياباني مقيم في بانكوك من ثلاثة أعوام، ويحمل معه صور الجهاز الفني بقيادة مارفيك، وجميع اللاعبين بشعارات أنديتهم، حيث طبعها من “الإنترنت”، ويأمل منهم التوقيع عليها.
وقال “أتعاطف مع الأخضر الذي في نظري يقدم كرة قدم أفضل من منتخب بلادي، اللاعب السعودي صاحب مهارات فنية عالية وإمكانات كبيرة، وأتمنى أن يتأهلان معا إلى المونديال”.
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