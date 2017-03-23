أكدت مصادر أهلاوية مطلعة، اتفاقًا شفهيًّا بين إدارة النادي والمحترف اليوناني إيوانيس فيتفا تزيديس، مقابل تجديد عقده ثلاث سنوات حتى موسم 2020. ورحب اللاعب بالعرض، وأكد رغبته في البقاء مع الأهلي، على أن يتم تقديم العرض الرسمي له خلال الأيام المقبلة. من جهة أخرى، أوضح فهد الزهراني المتحدث الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب مهند عسيري تعرض لإصابة أثناء مباراة العين الماضية، ومع بداية تدريب أمس تجددت الإصابة؛ ما أوجب خضوعه لكشف طبي لتحديد فترة التأهيل.وفق لـ”الرياضية”.
ميدانيًّا، استعان السويسري جروس مدرب الفريق بالثلاثي الأولمبـي سميحــــان النابت وعبدالله الخطيـــب وفيصل الدارسي؛ لسد النقص الحاصل بسبب وجود أغلب اللاعبين مع المنتخبات السعودية.
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