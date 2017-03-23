تمكن 100 مشجع سعودي من السفر إلى بانكوك للوقوف بجانب المنتخب الأول ضد تايلاند، ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى روسيا 2018، وترجع قلة أعداد المسافرين بسبب حظر السفر إلى تايلاند، وبالتالي لن يتمكن السعوديين من تشجيع المنتخب الأول أمام تايلاند في مباراته المقبلة.
ولعل قرار حظر السفر تم استثناء بعض الحالات منه وتتمثل هذه الحالات في رحلات العلاج لحالات صعبة، والمواطنين المتزوجين من زوجات ذوي أصول تايلاندية، أو في حال زيارة تايلاند اضطراريا مثل “ترانزيت” قامت به الخطوط الجوية الناقلة.
هذا وترجع قصة حظر السفر إلى تايلاند عقب تقليص السعودية العلاقات الدبلوماسية معها بسبب مقتل 3 أشخاص دبلوماسيين واختفاء رجل الأعمال محمد الرويلي في بانكوك عامي 1989 و1990، دون أن تقدم بانكوك أحدًا للعدالة في أي من الحالات.
هذا وقد حدثت قطيعة رسمية بين السعودية وتايلاند عام 1989 بسبب سرقة عاملة تايلندية مجوهرات تزن 90 كيلو غرامًا قيمتها 20 مليون دولار من قصر في العاصمة السعودية الرياض، ولم تتم بعد استعادة عدد من الأحجار الكريمة منها ماسة زرقاء نادرة، وما زالت ملابسات حادثة السرقة غامضة، وعقب ذلك جاءت سلسلة من الأحداث الدامية تورط فيها عدد من كبار قادة الشرطة في تايلاند. وفق “مزمز”.
وبعد عام من السرقة قُتِل ثلاثة دبلوماسيين سعوديين، هم فهد الباهلي وعبدالله بصري السيد وأحمد السيف في تايلاند في ثلاثة حوادث منفصلة في ليلة واحدة، وبعد شهر اختفى رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الذي كان شاهداً على أحد حوادث إطلاق النار.
وحاولت تايلاند تطبيع العلاقات مع السعودية، بعد النزاع الذي تسبب في خسائر التجارة الثنائية مليارات الدولارات، بالإضافة لإلحاق الضرر بالسياحة وحرمان مئات الآلاف من العمال التايلانديين من العمل في الممكلة.
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