وصف السفير الأمريكي السابق في السعودية جيمس سمث سمو ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالرجل الطموح الذي لديه شغف بمستقبل السعودية، ويعمل جاهدًا على إصلاح الاقتصاد وتعزيزه.
وقال السفير سمث في مقابلة، أجرتها معه لجنة العلاقات السعودية – الأمريكية “سابراك”: ما تقوم به السعودية هذا الوقت هو نتيجة لهبوط أسعار النفط، وما يقوم به الأمير محمد بن سلمان هو إعادة هيكلة لكثير من المفاصل الحيوية، كالاقتصاد والثقافة. وأرى بالفعل أن جزاء مما يحدث هو أن الأمير محمد بن سلمان في طور خلق هوية لشباب السعودية مع الحكومة، والتزم بتطوير هذه القطاعات لضخ الحيوية، من خلال العمل فيها لخلق اقتصاد يرتكز على القطاع الخاص؛ إذ يجب أن تُخلق فرص لرواد الأعمال؛ لتتعرف لاحقًا على النتائج.
واختتم السفير سمث: لذلك أعتقد أن هذا الإصلاح الاقتصادي هو أهم ما يمكن أن تقوم به السعودية هذه الفترة، وأتمنى لهم النجاح.
وفق “مزمز”.
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