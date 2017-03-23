قال قراصنة إن أكثر من 300 مليون حساب بريد إلكتروني لشركة أبل توجد “بين أيديهم”، مشيرين إلى استعدادهم لمسح بيانات ملايين المستخدمين في “آي كلاود”.
ويطلب الهاكرز، الذين ينتمون إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم “عائلة الجريمة التركية”، فدية من أبل بقيمة 75000 دولار في بيتكوين أو إثريوم، وهو شكل آخر من العملات عبر الإنترنت.
وقدم عناصر “عائلة الجريمة التركية” أدلة للشركة الأميركية تثبت صحة مزاعهم، إذ أرسلوا مقاطع فيديو وصورا تؤكد أن ملايين الحسابات في آي كلاود بين أيديهم.
ونفى ممثلو شركة آبل أن يكون “الهاكرز” قد قدموا أي طلبات، وهددوا بنقل المعلومات (مقاطع الفيدو والصور) إلى السلطات للتحقيق في الأمر.
وتقول “عائلة الجريمة التركية”، التي باتت تتواصل مع وسائل الإعلام من خلال بريد إلكتروني رسمي، إنهم مستعدون للقضاء على 200 مليون حساب “آي كلاود” بالرغم من حصولهم على 300 مليون حساب في المجموع.
وشهدت “آي كلاود” الكثير من حالات الاختراق، أبرزها في 2014، بعدما جرى اختراق العديد من حسابات المشاهير، وهو ما يطرح علامات استفهام حول قدرة أبل على حماية بيانات ومعطيات مستخدميها.
يشار إلى أن آي كلاود خدمة تخزين سحابية أطلقتها شركة أبل في 12 أكتوبر 2011، تقوم بتخزين المحتوى الشخصي الخاص بك (مثل جهات الاتصال والتقويمات والمستندات وبيانات التطبيقات).
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هاكرز أتراك يهددون أبل: فدية أو مسح بيانات 200 مليون حساب آي كلاود
الخرج اليوم - محمود سليمان :
قال قراصنة إن أكثر من 300 مليون حساب بريد إلكتروني لشركة أبل توجد “بين أيديهم”، مشيرين إلى استعدادهم لمسح بيانات ملايين المستخدمين في “آي كلاود”.
قال قراصنة إن أكثر من 300 مليون حساب بريد إلكتروني لشركة أبل توجد “بين أيديهم”، مشيرين إلى استعدادهم لمسح بيانات ملايين المستخدمين في “آي كلاود”.
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