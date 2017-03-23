كشفت مصادر مطلعة حقيقة ما أشيع مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إسقاط المخالفات المرورية عن المخالفين، على نظام “أبشر”.
وأكدت المصادر أن إسقاط المخالفات المرورية ليس له أساس من الصحة، موضحة أن سبب إخفاء هذه المخالفات نظرًا، لإخضاع أنظمة وزارة الداخلية وأنظمة الحدود ونظامي سداد وأبشر لعملية تحديث إلكترونية.
ولفتت المصادر إلى أن هذه التحديثات استمرت منذ الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس الأربعاء، وأن ظهور هذه المخالفات مجددًا بمجرد انتهاء التحديثات، وفقًا لـ “عاجل”.
وأشارت المصادر إلى الرسالة النصية التي تظهر لحظة دخول موقع أبشر وهي: “عزيزي عميل أبشر، نأسف لعدم خدمتك حاليًا، ونود إشعارك بوجود صيانة، ونتشرف بزيارتك لتنفيذ خدماتك الإلكترونية بعد انتهاء الصيانة، عذرًا لإزعاجك وهدفنا هو إرضاؤك”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج