قام مدير تعليم منطقة مكة المكرمة محمد الحارثي بتقبيل رأس قائد ثانوية “الحسين بن علي” عبدالله النفيعي وذلك بعد فوز المدرسة بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي.
وحصلت ثانوية الحسين بن علي للبنين بمكة المكرمة على المركز الأول في فئة “المدارس والإدارة التعليمية المتميزة” في الجائزة بدورتها التاسعة عشرة، والتي شاركت فيها إدارات تعليمية على مستوى دول الخليج العربي.
كما حصل المعلم علي بن خلف الزهراني من مدرسة الإمام الطبري بنين بمكة المكرمة على المركز الأول في الجائزة من “فئة المعلمين”.
وفق “أخبار 24”.
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