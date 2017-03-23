أعلنت وزارة الداخلية اليوم “الخميس” تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة لتهريبه كمية من الهيروين المخدر بمنطقة الرياض.
وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على المدعو “نعمت الله خاسته قل” باكستاني الجنسية عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، مشيرة إلى أن التحقيقات أسفرت عن توجيه الاتهام له.
وأضافت أنه صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.
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