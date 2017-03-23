شاركت قوات سعودية في عرض عسكري أقامته جمهورية باكستان أمس بالعاصمة إسلام أباد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
وأظهرت مقاطع فيديو جانباً من مشاركة القوات السعودية في العرض، الذي يتم لأول مرة بمشاركة قوات من دول أخرى، حيث شاركت إلى جانب القوات السعودية قوات من جيش التحرير الصيني، وقوات عسكرية من تركيا.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعث برقية تهنئة لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية ممنون حسين بمناسبة اليوم الوطني، أعرب خلالها باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني لحكومة وشعب باكستان الشقيق.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج