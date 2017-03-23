كشف نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور أيمن غلام حقيقة اتباع الهيئة طريقة تفتيت السحب في مناطق المملكة للتغلب على الأجواء المتقلبة، مؤكدا أن ما تردد في هذا الشأن مجرد شائعات الهدف منها إثارة البلبلة.
وأوضح غلام وفقا ل “عكاظ”، أن الهدف من النظام الآلي للإنذار المبكر هو التحذير من الظواهر المناخية، لاتخاذ ما يلزم حيالها، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار التقلبات المناخية حتى يوم الأحد المقبل، وكذلك تعرض منطقة مكة المكرمة غدا لسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة مصحوبة بأمطار خفيفة.
وأرجع غلام سبب التقلبات الجوية بالمملكة إلى الفصول الانتقالية خلال شهر مارس الجاري، مبينا أن قائمة المدن الأكثر تأثرا بالرياح خلال الفترة الأخيرة ضمت حفر الباطن والقصيم والرياض والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة، فيما كانت الأقل تأثرا محافظة جدة.
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