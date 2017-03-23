ذكرت مصادر أن جثمان رجل الأمن سعد العتيبي، الذي استشهد عقب إصابته بشظايا مقذوف من الحدود اليمنية، وصل إلى ذويه مساء أمس (الأربعاء)، موضحة أن الصلاة عليه تكون فجر اليوم بالمسجد الحرام، على أن يُدفن بمقابر الشهداء في الشرائع.
بدوره أبدى والد الشهيد العتيبي وفقاً لـ”سبق”، اعتزازه بما قدمه نجله دفاعاً عن الوطن، مبيناً أن نجله كان يخدم بمنطقة ظهران الجنوب ضمن اللواء التاسع عشر بالقوات البرية، مشيراً إلى أن عدداً من أفراد العائلة متواجدون حالياً بالحد الجنوبي للذود عن الوطن.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج