أصيب 6 أشخاص في مشاجرة جماعية عنيفة وقعت أمام أحد المتاجر بمحافظة جدة، وتدخلت الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر لمباشرة الواقعة بعد تلقيهم بلاغاعنها.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن المشاجرة وقعت بين 7 أشخاص (مصري وسعودي و5 سوريين)، وكان سببها خلافاً حول أولوية وقوف كل منهم على الكاشير للحساب بعد الانتهاء من التسوق.
وأضافت المصادر أن الهلال الأحمر السعودي بجدة تلقى بلاغاً عن الواقعة وتعرض 6 أشخاص لإصابات متفاوتة، وبعد وصول فرقتين إسعافيتين برفقة دوريات الأمن، نقل 3 من المصابين إلى مستشفى الملك فهد فيما عولج الباقون في الموقع.
وتداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو قالوا إنه يخص المشاجرة التي وقعت أمام المتجر، حيث بين أنها وقعت في الخارج وأظهر مشاركة أشخاص بزي حراس أمن في المشاجرة، مستخدمين مكانس يدوية، والتف عدد منهم حول شخص ألقي على الأرض وانهالوا عليه ضرباً.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج