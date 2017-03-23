ذكر مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات المهندس طارق العبدالجبار أن نسبة الإنجاز في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة بلغت 80%.
وأضاف العبدالجبار، وفقا لـ”عكاظ”، أن الإعلان عن الشركة المشغلة للمطار الجديد سيكون في أبريل القادم، مضيفاً أن الشركة تم اختيارها من بين 17 شركة عالمية تقدمت للتشغيل.
يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله الخريف، كان قد صرح في وقت سابق، أنه من المتوقع تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في أواخر عام 2017.
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