قال مصدر مطلع بوزارة الإسكان إن فواتير رسوم “الأراضي البيضاء” سيتم إصدارها خلال الأسبوع المقبل بداية من مدينة الرياض تليها جدة، والدمام، فيما نفت الوزارة ما يتم تداوله حول تأجيل قرار تطبيق الرسوم.
وأوضح المصدر، وفقا لـ”المدينة”، أن تحصيل الرسوم سيتم عن طريق الخدمات الإلكترونية للبنوك، دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو الجهات الأخرى.
من جانبها، نفت وزارة الإسكان على موقعها، صحة ما يتم تداوله حول تأجيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، مشيرة إلى إعفاء المدن التي تم استهدافها مؤخراً مثل مكة المكرمة من إصدار الفواتير حالياً، وذلك لمنح الملاك فرصة تسجيل الأراضي.
يذكر أن النظام يفرض رسوماً سنوية بمقدار 2.5% من قيمة الأرض غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية داخل النطاق العمراني الذي تحدده الوزارة.
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