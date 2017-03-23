كشف المحامي الدكتور محمد الأشيقر، الذي تطوع للدفاع عن المواطن مشعل البلوي، عن تفاصيل جديدة في القضية، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يدين موكله في قضية التشهير المرفوع ضده، من مستشفى خاص بالمنطقة الشرقية.
وأوضح المحامي أن هناك فهم خاطئ لنظام الجرائم المعلوماتية جعل البعض يعتقد أن مقطع الفيديو الموثق يندرج تحت الجرائم المعلوماتية، لافتًا إلى أن هذا المقطع المصور لا يعتبر جريمة، مؤكدًا أنه سيتسلم صك الوكالة غدًا من موكله مشعل، وفقًا لـ “عين اليوم”.
وأشار إلى أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على أنه لا يجوز في غير حالات التلبس إيقاف شخص أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة ومع ذلك تم توقيف موكله، معربًا عن استغرابه لهذا الإجراء، لأن “مشعل” لم يرتكب جريمة كبيرة تستوجب التوقيف، بحسب تعبيره.
وأكد أن المستشفى الخاص اتهمت مشعل بالتشهير وإساءة السمعة، لافتًا إلى أن المقطع الموثق لم يشتمل على أي إساءة ولم يحتج الوافد على تصويره، وظهوره في المقطع كان من خلال صفته الاعتبارية كمدير لشؤون الموظفين بالمستشفى، قائلاً: “لدي الكثير من الحجج للدفاع عن موكلي”.
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