بعد نجاح فعاليات ترفيهية عدة تحت شعار هيئة الترفيه، تنظم الهيئة فعاليات عالمية تندرج في قائمة “روزنامة الترفيه”، نسلط الضوء على 8 فعاليات عالمية قادمة للمملكة بحسب صحيفة مكة:
أمسية مع الفنان العالمي “ألباتشينو”
في أمسية خاصة على المسرح يكشف ألباتشينو الحائز على جوائز عالمية عدة عن أسرار النجاح في مسيرته الفنية خلف الكواليس وأمام الكاميرا وقصص من تجاربه في هذا المجال.
المكان: الرياض
الموعد: 11 مايو.
الحضور: عائلات.
ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد
مباراة كرة قدم بين فريقين من ضمن الأكثر شعبية في العالم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وستقام المباراة على الكأس السنوي الذي يستقطب أفضل الفرق في العالم.
المكان: الرياض.
الموعد: 1 يونيو.
الحضور: رجال وأطفال.
عرض “شريك”
عرض مسرحي لشخصية «شريك» في الفيلم الحائز على جائزة دريم ووركس للأفلام الكرتونية، العرض ممتع لكل أفراد الأسرة.
المكان: الرياض.
الموعد: 6 إلى 20 يوليو.
الحضور: عائلات.
توم وجيري
عرض حي على المسرح لمغامرات توم وجيري الشهيرة تتضمن مطاردة موسيقية شيقة.
المكان: جدة.
الموعد: 26 إلى 28 أكتوبر.
الحضور: عائلات.
سيرك دو سوليه
عرض ألعاب أكروباتية تقدمها فرقة عالمية «سيرك دو سوليه» شاركت في عروض عالمية عدة في فيجاس، ودبي وغيرها.
المكان: جدة.
الموعد: 12 إلى 18 أكتوبر.
الحضور: عائلات.
أوبرا وينفري
تقدم الإعلامية والممثلة العالمية وصاحبة أشهر برنامج عالمي «أوبرا» يوما مخصصا للنساء بالحديث عن تجاربها والمصاعب القوية التي مرت بها.
المكان: جدة.
الموعد: 7 سبتمبر.
الحضور: نساء.
مارفل يونيفيرس
عرض لأكثر الأبطال الخارقين شهرة تحت إنتاج واحد مثل: مارفل يونيفيرس، سبايدر مان، أيرون مان، هولك، وغيرهم الكثير من الأبطال.
المكان: الرياض.
الموعد: 26 يونيو.
عرض موسكو الكبير
عروض متنوعة وبرامج عائلية تقدم من أشهر الفرق الاستعراضية في موسكو.
المكان: جدة.
الموعد: 29 يونيو.
الحضور: عائلات.
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