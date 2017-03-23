شهد حفل تخريج دورة مهام وواجبات قوات الطوارئ الخاصة الثانية بمنطقة الحدود الشمالية، الذي حضره أمير المنطقة مشعل بن عبدالله، تنفيذ الجنود الخريجين عددا من التمرينات التي تظهر مهاراتهم المتقدمة في الدفاع عن النفس والرماية التكتيكية.
كما نفذ الجنود عروضاً لمهارات التعايش، حيث أبرز جنود الطوارئ خلالها بعض قدراتهم على التعايش في كافة الظروف، ومن ذلك تناول ما هو متاح في الطبيعة من مصادر للغذاء، وإن كان غير اعتيادي؛ كالتهام الحيوانات الحية وأكلها نيئة؛ في حال كان ذلك ضروريا للبقاء على قيد الحياة.
وقدم الجنود كذلك عرضاً لمهارة النزول بالحبال، ونفذوا فرضيات التعامل مع المطلوبين داخل المناطق المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى مهارات القناصة وغيرها.
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