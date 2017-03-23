نفى الدكتور منصور بن عسكر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود، اليوم (الأربعاء)، صحة إحصائية عن عدد الفتيات الهاربات إلى خارج المملكة، نشرتها صحيفة بريطانية ونسبتها إليه، قائلًا إن مراسل الصحيفة افترى عليه.
وأوضح بن عسكر أنه قام بعدة دراسات بعضها منشور بعنوان “هروب الفتيات في المجتمع السعودي”، و”دور الأسرة في هروب الفتيات”، إلا أن بعض الإحصاءات تخلط بين هروب الفتيات وهروب الخادمات، ما يزيد بالخطأ أرقام الفتيات الهاربات في السعودية.
وأضاف أنه لم يتطرق في دراساته إلى هروب الفتيات خارج السعودية، لأنه كان ولا يزال حالات فردية، ولم يرقَ إلى أن يكون ظاهرة، وأن أي انحراف لدى الذكور يقابله انحراف لدى الإناث، بما في ذلك الهروب من المنزل، أو إلى خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن عوامل هروب الذكور والإناث واحدة، وتختلف في النسب فقط، ومنها ضعف الشخصية، المسكرات والمخدرات، الظروف الأسرية، الضغوط الاجتماعية، الإهمال، وأنه في الدراسات التي قدمها طرح عدة وسائل للعلاج وآليات للتنفيذ.
يُذكر أن صحيفة “إندبندنت” قد نشرت تقريرًا تضمن إحصائية مغلوطة بعنوان”1000 فتاة يهربن سنويًا إلى خارج المملكة بسبب التمييز بين الجنسين”، ونسبتها للدكتور منصور بن عسكر.
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