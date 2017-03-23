شهدت الخدمات الإلكترونية لنظام “أبشر” بموقع وزارة الداخلية، توقفاً ربما يستمر عدة ساعات منذ مساء أمس (الأربعاء)؛ حيث نشر الموقع رسالة اعتذار للعملاء عن توقف خدماته ومنها خدمة “سداد”؛ بسبب وجود صيانة في الموقع.
وحاول كثير من عملاء “أبشر” سداد رسوم الجوازات والمخالفات المرورية وغيرهما من الخدمات، لكنهم فوجئوا بتعطل الموقع وظهور رسالة تقول: “عزيزي عميل أبشر.. نأسف لعدم خدمتك حاليًا، ونود إشعارك بوجود صيانة، ونتشرف بزيارتك لتنفيذ خدماتك الإلكترونية بعد انتهاء الصيانة، عذرًا لإزعاجك، وهدفنا هو إرضاؤك”.وفق “أخبار 24”.
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