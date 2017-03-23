زار أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) منزل الشيخ ناصر الشثري، لتقديم العزاء في وفاة شقيقته.
وقدم الأمير فيصل واجب العزاء في شقيقة الشيخ ناصر، هيلة بنت عبدالعزيز الشثري، وذلك بحضور نجله عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري.
زار أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) منزل الشيخ ناصر الشثري، لتقديم العزاء في وفاة شقيقته.
وقدم الأمير فيصل واجب العزاء في شقيقة الشيخ ناصر، هيلة بنت عبدالعزيز الشثري، وذلك بحضور نجله عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884918700.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج