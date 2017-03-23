قرر شاب سعودي الجمع بين دراسته الجامعية وكسب الرزق الحلال من خلال العمل في مخبز خاص به، حيث يحضر إلى المخبز كل يوم في الصباح الباكر قبل ذهابه إلى الجامعة التي يدرس بها في الفترة المسائية.
وأكد الشاب “ناصر”، في مقطع متداول، أنه يعدّ داخل محله الذي أطلق عليه اسم “مخبز رغيف العيش الأبيض” عدة أنواع من الخبز والشابورة، ويحرص على العمل فيه بنفسه.
وأثنى مصور المقطع على عصامية الشاب وعدم مبالاته بالعوائق الاجتماعية، داعياً له بالتوفيق، وموجها نصيحة للشباب بالاقتداء به.
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