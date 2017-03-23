كشفت مصادر تفاصيل حادث دهس سيارة مسرعة لوافد مخالف من الجالية الأفريقية في طريق الملك عبدالعزيز بجدة، مساء أمس، وتعرضه لإصابات متوسطة.
وأوضحت المصادر، وفقًا لـ “عين اليوم”، أن دوريات الأمن بمحافظة جدة، استوقفت مساء أمس مركبة أجرة بطريق الملك عبدالعزيز، كان يستقلها 4 أشخاص، للتحقق من هوياتهم، وتبين أنهم يحملون إقامات مزورة.
وأضافت أن 3 منهم بادروا بتسليم أنفسهم، أما الرابع، وهو صومالي، فعمد إلى الهرب من رجال الأمن ركضًا، عبر طريق الملك عبدالعزيز، فدهسته سيارة مسرعة، وتعرض لعدة إصابات متوسطة، وتمت إحالة المخالفين لقسم الشرطة لاستكمال التحقيق معهم.
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