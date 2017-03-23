كشفت مصادر مقربة من اللاعب المصري محمود كهربا، نجم فريق اتحاد جدة، عن بيعه السيارة التي حصل عليه كهدية من أحد أعضاء النادي بمناسبة تسجيله هدف الفوز بكأس ولي العهد، مبينةً أن اللاعب باع السيارة البنتلي لأحد الأشخاص مقابل 95 ألف ريال.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن عملية البيع جرت الأسبوع الماضي قبل مغادرة “كهربا” مدينة جدة للانضمام إلى معسكر المنتخب المصري خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس الجاري، لافتةً إلى أن السيارة البنتلي 2006 حصل عليها اللاعب من المفاوض الاتحادي عبدالله شرف الدين بناءً على مواعدة جرت بينهما قبل مباراة نهائي كأس ولي العهد.
وكانت شرطة مرور محافظة جدة قد حجزت منتصف الشهر الجاري سيارة “كهربا” لعدم حملها لوحات، قبل أن تنجح إدارة نادي لاتحاد في إعادتها مرة أخرى؛ تمهيداً لإنهاء الإجراءات الخاصة بها، فيما أعلن اللاعب في وقتٍ سابق رغبته في شحنها إلى مصر.
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