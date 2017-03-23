قدم الأستاذ / حازم بن محمد الحقباني ورشة عمل في مركز دروب القمم للرعاية النهارية بالخرج ، بعنوان ( الخطط التربوية الفردية ، إعدادها وآلية تنفيذها )
وكانت على النحو التالي :
#المحاور التي تم نقاشها :
١- الخطة التربوية الفردية والتقارير الخاصة بها.
٢- طرق التعامل مع حالات التوحد المتوسط والشديد .
٣- القابلون للتدريب والقابلون للتعليم.
4- شرح بعض المقاييس (مستوى الاداء الحالي ، وغيرها في المجالات المختلفة)
أهدافها :-
١-الخروج بأوراق عمل وخطط تربوية ونماذج مقاييس خاصة بالمركز.
٢- المعرفة بأساليب التدريب والتعامل مع حالات التوحد الشديد والمتوسط.
٣- تطبيق المقاييس بشكل مناسب بحسب قدرات الطفل.
وفي نهاية الدورة تم توزيع شهادات الحضور على معلمي المركز ، وقدم مدير المركز الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن المعيذر شكره وتقديره للأستاذ حازم بن محمد الحقباني و فخره بتواجد قيادات شابة مميزة تخدم ذوي الإحتياجات الخاصة بالمحافظة بكل جد و إخلاص .
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