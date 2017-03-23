برزت توقعات بتأجيل تطبيق الضريبة الانتقائية المقرر فرضها على التبغ ومشتقاته وعلى مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية ابتداء من 1 أبريل 2017.
وترجع هذه التوقعات، وفقاً لـ”الرياض”، إلى حاجة صدور نظام الضريبة الانتقائية إلى وقت أطول؛ بسبب طبيعة الإجراءات الاعتيادية المتبعة في المملكة لإصدار القوانين.
ويتطلب إصدار النظام أولاً خضوعه للمراجعة من قبل هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، ومروره كذلك بمجلس الشورى، قبل أن يصدر قرار تفصيلي باعتماده وتحديد تاريخ تطبيقه.
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