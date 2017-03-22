نفى رئيسُ بلديَّةِ محافظةِ الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش بشدَّة، صحة مقطع الفيديو الذي جرى تداوله حول مسلخ في المحافظة يعجُّ بالأغنام المريضة والهزيلة المُعدَّة للذبح.
وقال إنَّ الاغنام “المتداولة صورها” جلبها مواطن للمسلخ، وتم رفضها من قِبل البيطريين؛ لأنَّها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد ما تمَّ الكشف عليها من قِبل الأطباء البيطريين الموجودين في المسلخ، مؤكِّدًا أنَّ المسلخ لا يستقبل الأغنام النافقة، وذلك لإصابتها بأمراض تستوجب إتلاف الذبيحة كليًّا، مثل عدم الإدماء التام، اليرقان، آثار حقن حديثة، كدمات وكسور، الهزال، ارتشاحات بالعضلات.
ووفقا لصحيفة المدينة بين إنَّه يوجد لدى مسلخ محافظة الجبيل ثلاثة أطباء بيطريين موجودين من قبل البلدية، وطبيب بيطري من قِبل متعهد لصيانة وتشغيل المسلخ، يقومون بإتلاف الأغنام المريضة؛ نتيجة الكشف والفحوصات البيطريَّة المشدَّدة عليها قبل عمليَّة ذبحها. وأضاف: إنَّ البلديَّة تعتمد شروطًا وضوابطَ للعمل بها من قِبل متعهد صيانة وتشغيل المسالخ؛ حفاظًا على صحة المستهلك، ووفقًا لأنظمة وتعليمات وزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة.
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