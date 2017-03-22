وصلت المفاوضات إلى نهايتها حيث وافقت عملاقة التجارة الإلكترونية أمازون على الاستحواذ على ” سوق.كوم ” . بعد أن كانت مجموعة ماجد الفطيم تنافسها على الشراء .
وتبرز أهمية الاستحواذ على سوق.كوم بعد الإعلان عن منصة التجارة الإلكترونية الجديدة ” نون ” , والتي يقف ورائها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبّار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي. والتي تصل فيها الإستثمارات إلى مليار دولار وقالت أنها ستبدأ مع تشكيلة منتجات عددها 20 مليون منتج عندما تنطلق .
وتأتي أهمية سوق.كوم كونها المسيطر الأكبر على التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط حيث تعود 78% من المبيعات في المنطقة لها. وتقدر قيمته بمليار دولار وفق آخر تمويل حصلت عليه الشركة بقيمة 275 مليون دولار.
ورغم قلة تشكيلة منتجات سوق كوم حيث يقدم 8.4 مليون منتج ، إلا أن خبرتها الطويلة في المنطقة وحصتها السوقية الكبيرة، دفعت أمازون للإستحواذ عليها لتقف كمنافس استراتيجي أمام نون ، بحسب “عالم التقنية ” .صلت المفاوضات إلى نهايتها حيث وافقت عملاقة التجارة الإلكترونية أمازون على الاستحواذ على ” سوق.كوم” بعد أن كانت مجموعة ماجد الفطيم تنافسها على الشراء .
وتبرز أهمية الاستحواذ على سوق.كوم بعد الإعلان عن منصة التجارة الإلكترونية الجديدة ” نون ” , والتي يقف ورائها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبّار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي. والتي تصل فيها الإستثمارات إلى مليار دولار وقالت أنها ستبدأ مع تشكيلة منتجات عددها 20 مليون منتج عندما تنطلق .
وتأتي أهمية سوق.كوم كونها المسيطر الأكبر على التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط حيث تعود 78% من المبيعات في المنطقة لها. وتقدر قيمته بمليار دولار وفق آخر تمويل حصلت عليه الشركة بقيمة 275 مليون دولار.
ورغم قلة تشكيلة منتجات سوق كوم حيث يقدم 8.4 مليون منتج ، إلا أن خبرتها الطويلة في المنطقة وحصتها السوقية الكبيرة، دفعت أمازون للإستحواذ عليها لتقف كمنافس استراتيجي أمام نون ، بحسب “عالم التقنية “.
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أمازون تستحوذ على سوق.كوم وتهدد منصة نون السعودية
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
وصلت المفاوضات إلى نهايتها حيث وافقت عملاقة التجارة الإلكترونية أمازون على الاستحواذ على ” سوق.كوم ” . بعد أن كانت مجموعة ماجد الفطيم تنافسها على الشراء .
وصلت المفاوضات إلى نهايتها حيث وافقت عملاقة التجارة الإلكترونية أمازون على الاستحواذ على ” سوق.كوم ” . بعد أن كانت مجموعة ماجد الفطيم تنافسها على الشراء .
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