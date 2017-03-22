تكفل الأميران سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز وسلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، بسداد ما تبقى من مبلغ دية سجين حائل فهد بن حسين ناصر الزقدي، والتي تبلغ 20 مليون ريال.
وساهم تبرع الأميرين بمبلغ قدره مليونان وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفًا في إكمال مبلغ الدية، وإنهاء معاناة السجين وأسرته التي امتدت عدة سنوات، حيث انتشرت مؤخرًا حملة واسعة للمساهمة في عتق رقبة السجين الزقدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن فيصل بن فهد الجعفر الشمري بذل جهودًا كبيرة أسهمت في الوصول إلى هذه المبادرة الكريمة، بعد أن ساهم في إيصال معاناة السجين وأسرته إلى الأميرين وفقا لموقع عاجل.
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