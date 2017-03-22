على وقع أغنية الفنان العراقي المخضرم سعدون جابر ” هلا بيك هلا ” احتفت إدارة نادي النصر ممثلة بإدارة كرة القدم بعودة لاعب فريقها عبدالعزيز الجبرين من رحلة التأهيل من عملية الرباط الصليبي ، حيث أقامت احتفالاً مبسطاً بعد نهاية التدريب حضره رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي بالإضافة للجهاز الفني واللاعبين.
وكانت ” كيكة ” الإحتفاء قد كتب عليها مطلع الأغنية الشهيرة للفنان العراقي سعدون جابر ” هلا بيك هلا ” والتي غناها في حفل كأس الخليج الخامسة بالعراق ، كما غناها في مقر نادي النصر احتفاءا بالاسطورة ماجد عبدالله بمناسبة تحقيق ثنائية الدوري والكأس عامي (1400-1401 هـ).وفق “النادي”.
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