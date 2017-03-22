تداولت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة تأشيرة دخول المدرب الهلالي الاسبق البلجيكي إيريك جيريتس للأراضي السعودية، وذلك بغرض زيارة خاصة لرئيس الهلال الأمير نواف بن سعد.
ورحبت الجماهير الهلالية بقدوم المدرب المفضل لديهم، خصوصا أنه مازال عالقا في ذاكرة ووجدان كثير من الهلاليين لما قدمه الفريق معه من مستويات مميزة توجها بتحقيق ثنائية الدوري والكأس.
ما دفع بعض الجماهير للتعليق بأنه حتى هذه اللحظة لم يأت مدرب أفضل من الداهية جيريتس الذي أبدع وأمتع الزعيم إبان إشرافه على الفريق قبل ستة مواسم، حيث كان يقدم الهلال حينها افضل كرة هجومية. وأشارت بعض الجماهير إلى أن زيارة جيرتيس ربما لها علاقة باقتراب الزعيم من حسم الدوري حث يكفيه (8) نقاط فقط من أصل (15) نقطة لتحقيقه اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ (5) مواسم، إذ لمحوا لإمكانية مشاركتهم الاحتفال بتحقيق اللقب في حال تحقيقه رسميا. وفق “النادي”.
وترتبط إدارة الهلال بعلاقات مميزة مع كل المدربين واللاعبين الاجانب الذين احترفوا أو مروا بالفريق خلال السنوات الماضية، وهو مايظهر جليا من خلال احاديثهم أو تدويناتهم أو صورهم في حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
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