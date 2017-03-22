دعت وزارة الخدمة المدنية 2836 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية إلى استكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية.
وطالبت الوزارة المتقدمين والمتقدمات للوظائف المعلن عنها في 10/ 6/ 1438هـ، لمراجعة أي من فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك اعتباراً من الغد حتى الخميس 2/ 7/ 1438هـ.
وأوضحت أن المرشحين قد تمت مفاضلتهم واتضح أحقيتهم، وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، مؤكدة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف. وفق “أخبار 24”.
وطالبت الوزارة باصطحاب الوثائق التالية:
– الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.
– أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
– الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل.
– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
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