اظهرت الكشوفات الطبية التي اجريت اليوم في ميونخ للاعب نادي النصر والمنتخب الوطني للشباب الكابتن سامي النجعي وجود ( فتاق رياضي في الجانبين الأيمن والايسر ) يحتاج معه لتدخل جراحي .
ومن المتوقع ان يجرى النجعي غداً عملية على يد الدكتورة الالمانية اولوريك ميشاويك على أن يواصل برنامجه التأهيلي الذي يمتد لعشرة أيام في معسكر المنتخب بروما .
من جانبها ثمنت إدارة نادي النصر للاتحاد السعودي لكرة القدم تكفله بكافة تكاليف العملية، كما ثمنت دور بعثة المنتخب والجهاز الطبي لمنتخب الشباب مؤكدين على أن هذا لا يستغرب منهم تجاه لاعبي المنتخب . وفق “أخبار 24”.
والجدير بالذكر أن النجعي ضمن لاعبي منتخبنا للشباب الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم .
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