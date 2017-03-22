قالت وزارة المالية، اليوم (الأربعاء)، إن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني رفعت تقييمها للاقتصاد السعودي، وأكدت أنه في حالة مستقرة، وسيستمر في الاستقرار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية عززت من قدرات التمويل، حيث استفادت من أسواق الدين الخارجية، وفتحت رأس المال المحلي أمام الاستثمار الخارجي.
كما أوضحت وزارة المالية أن إطلاق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠، وطبيعة السياسات النفطية للمملكة من خلال اعتماد أسعار متوازنة وأكثر استدامة، ساهما بشكل كبير في الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد السعودي. وفق “أخبار 24”.
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