حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في كل من الرياض وتبوك من تقلبات جوية، داعية المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتقليل التنقل عبر الطرق.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن المنطقة ستتأثر بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية، داعياً الجميع لأخذ الحيطة واتباع الإرشادات اللازمة، والبقاء في المنزل، مشيرا إلى أن تأجيل الرحلات البرية يعد قراراً آمناً لهم ولأسرهم.
من جهته، نبه متحدث الدفاع المدني بمنطقة تبوك بأن المنطقة ستشهد اليوم وحتى بعد غدٍ الجمعة نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة وهطول أمطار رعدية، مهيباً بالمواطنين والمقيمين بالمنطقة بعدم الخروج في رحلات برية، والابتعاد عن الطرق السريعة ومجاري السيول والأماكن المنخفضة، خاصة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية. وفق “أخبار 24”.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة قد حذرت من تقلبات جوية تشهدها المنطقة اليوم الأربعاء تستمر حتى الجمعة، تتمثل في سحب منخفضة وأمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، داعية المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر.
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