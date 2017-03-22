دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل اليوم “الأربعاء” مشروع إسكان النبهانية في منطقة القصيم بعد اكتماله.
وذكرت وزارة الإسكان على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن وزير الإسكان ماجد الحقيل اصطحب أمير المنطقة في جولة على المشروع، الذي يمتد على مساحة 430.3 ألف متر مربع.
وأشارت إلى أن المشروع يحتوي على نحو 90 وحدة سكنية و403 قطع أرض مطورة، إضافة إلى 3 مساجد ومدرسة وخدمات تجارية، وحدائق وملاعب أطفال.
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